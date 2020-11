Águias a perder. Rangers 1-0 Benfica (Intervalo)

Por TSF/Lusa 26 Novembro, 2020 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica entrou em campo na Escócia sem alguns dos habituais titulares: Vlachodimos e Pizzi começaram o jogo no banco. O treinador Jorge Jesus reservou várias surpresas. A presença de ambos os jogadores já revelava alguns nomes. O técnico encarnado deu a titularidade na baliza a Helton Leite, no eixo defensivo apareceu Jardel e Gabriel começou o encontro no meio campo. Darwin Núnez e Taraabt, ambos infetados com Covid-19, eram os grandes ausentes. Para o lugar do médio marroquino, Jesus deu a titularidade a Chiquinho e, no ataque, foi chamado o suíço Seferovic.

O adversário era o Rangers, que há três semanas foi à Luz vencer por 1-3. Antes do apito inicial, os intervenientes do encontro respeitaram um minuto de silêncio em memória de Diego Armando Maradona, ícone do futebol mundial que morreu ontem na Argentina.

E foram precisos sete minutos para o placar mexer. O Rangers aproveitou a passividade defensiva e inaugurou o marcador por intermédio de Artfield, que concluiu uma jogada de insistência da equipa de Gerrard.

O Benfica foi à procura do empate, mas estava sem ideias no ataque e esbarrava na organização defensiva do adversário. No banco, Jorge Jesus gritava com os jogadores, na tentativa de corrigirem as respetivas posições. O técnico não estava satisfeito com o que se passava em campo.

Os encarnados melhoraram com a aproximação do intervalo, mas não conseguiam rematar à baliza.

Onze do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun e Barisic; Steven Davis, Arfield e Kamara; Roofe, Morelos e Ryan Kent.

Suplentes do Rangers: McLaughlin, Bassey, Helander, King, Hagi, Barjonas, Dickson, Itten, Barker e Stewart.

Onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Chiquinho e Everton; Waldschmidt e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Svilar, Vlachodimos; Ferro, Diogo Gonçalves, João Ferreira, Pizzi, Paulo Bernardo, Cervi, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos.