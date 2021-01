Niasse evita golo de Darwin. Benfica 0-0 Tondela (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 08 Janeiro, 2021 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Quatro dias depois do empate frente ao Santa Clara nos Açores, o Benfica recebia na Luz o Tondela, a pior defesa do campeonato. Os encarnados contaram com vários regressos ao onze inicial, com destaque principal para o central Otamendi e o avançado Seferovic, ambos titulares.



O técnico Jorge Jesus deixou no banco Waldschmidt e também o médio marroquino Taarabt. Do lado do Tondela, o jogo marcava o regresso do treinador Pako Ayestaran à Luz, ex-treinador adjunto de Quique Flores e Rafa Benítez.

Antes do apito inicial, cumpriu-se um minuto de silêncio, numa homenagem ao jogador do Alverca, Alex Apolinário, que faleceu na sequência de uma paragem cardíaca durante um jogo com a União de Almeirim.

O jogo começou com o Benfica no ataque, mas foi o Tondela a primeira equipa a chegar-se à baliza. Vlachodimos mostrou-se seguro entre os postes após um cabeceamento que saiu com pouca força.



A equipa de Jorge Jesus tinha a iniciativa de jogo e, aos 10 minutos, numa jogada de três toques, Gilberto isolou Rafa pela direita. O internacional português foi à linha cruzar para o centro da área onde estava Darwin, que tenhou o toque de calcanhar, mas a bola saiu ao lado da baliza.

Aos 21 minutos, Otamenti subiu no terreno e encontrou na área lateral Gilberto. O brasileiro aproveitou o espaço e rematou de primeira, com a bola a embater na malha lateral da baliza de Niasse. O guardião do Tondela esteve em destaque novamente no minuto seguinte, ao parar um remate perigoso do avançado Darwin.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Pizzi e Everton, Seferovic e Darwin.

Suplentes do Benfica: Helton Leite; Nuno Tavares, Ferro, Chiquinho, Samaris, Pedrinho, Taarabt, Waldschmidt, Gonçalo Ramos.

Onze do Tondela: Niasse; Tiago Almeida, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Khacef; Jaume Grau, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro; Salvador Agra, Mario González.

Suplentes do Tondela: Trigueira, Bebeto, Jota, Enzo Martínez, Medioub, Arcanjo, Murillo, Štrkalj, Souley.

O árbitro da partida é o juiz Manuel Oliveira.