Benfica confirma chamada de Weigl, Florentino sai dos convocados

O internacional alemão Julian Weigl foi chamado aos convocados do Benfica, como já tinha anunciado o treinador Bruno Lage, para a receção desta sexta-feira ao Desportivo das Aves, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

Em relação à última convocatória, o avançado Jota é a outra novidade, numa lista na qual não estão Florentino, que não consta do boletim clínico, Taarabt, que viu o quinto amarelo em Guimarães, e Raúl de Tomás, vendido quinta-feira ao Espanyol.

Tal como anunciara na véspera, o treinador do Benfica chamou o médio Weigl, contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros, que hoje poderá fazer a sua estreia pelos 'encarnados', num jogo com início às 19h00.

Fora das opções, continuam Jardel, com uma lesão muscular na perna direita, e Rafa, que ainda recupera de uma desinserção do médio adutor à esquerda.

O Benfica, líder da I Liga de futebol, com 42 pontos, recebe no Estádio da Luz, a partir das 19h00, o Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com seis pontos, em jogo que terá arbitragem de Carlos Xistra.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

- Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo.

- Médios: Chiquinho, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Cervi e Caio Lucas.

Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius e Jota.