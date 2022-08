Benfica defronta vencedor do Dínamo Kiev-Sturm Graz se ultrapassar Midtjylland na Champions

© Tiago Petinga/Lusa

O Benfica vai defrontar o vencedor do Dínamo Kiev-Sturm Graz nos play-offs da Champions caso ultrapasse o Midtjylland na 3.ª pré-eliminatória. O sorteio do play-off da competição decorreu, esta terça-feira, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

Os encarnados defrontam os dinamarqueses esta terça-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Champions e o jogo da segunda mão está agendado para 9 de agosto, na Dinamarca.

No caminho das ligas, também ficou sorteado que o vencedor do jogo entre o Union Saint-Gilloise e o Rangers FC jogará frente ao AS Monaco FC ou PSV Eindhoven.

Pares sorteados

Caminho das ligas

Benfica-FC Midtjylland x FC Dynamo Kyiv-SK Sturm Graz

Union Saint-Gilloise-Rangers FC x AS Monaco FC-PSV Eindhoven

Caminho dos campeões

Qarabağ-FK-Ferencvárosi TC x FC Sheriff Tiraspol-FC Viktoria Plzeň

FK Bodø/Glimt-FK Žalgiris Vilnius x PFC Ludogorets 1945-GNK Dinamo

Maccabi Haifa FC-Apollon Limassol FC x FK Crvena zvezda-FC Pyunik

FC Copenhagen x Trabzonspor AS

Alinhamento do sorteio

Caminho das ligas (cabeças-de-série em negrito):

Benfica-FC Midtjylland

Union Saint-Gilloise-Rangers FC

FC Dynamo Kyiv-SK Sturm Graz

AS Monaco FC-PSV Eindhoven

Caminho dos campeões (cabeças-de-série em negrito)

PFC Ludogorets 1945-GNK Dinamo

FK Crvena zvezda-FC Pyunik

FC Copenhagen

FC Sheriff Tiraspol-FC Viktoria Plzeň

Qarabağ-FK-Ferencvárosi TC

FK Bodø/Glimt-FK Žalgiris Vilnius

Maccabi Haifa FC-Apollon Limassol FC

Trabzonspor AS