Benfica vai defrontar PAOK na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar os gregos do PAOK na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, determinou o sorteio desta manhã.

A equipa treinada por Jorge Jesus vai, assim, disputar a partida única da eliminatória fora de casa. Os jogos da terceira pré-eliminatória estão agendados para 15 e 16 de setembro, à porta fechada.

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira e segundo colocado do último campeonato grego, venceu os turcos do Besiktas por 3-1 na segunda ronda de qualificação, enquanto o 'vice' holandês AZ Alkmaar ultrapassou os checos do Viktoria Plzen pelo mesmo resultado, mas após prolongamento.

Os 'encarnados' bateram o PAOK nos três anteriores confrontos, na segunda ronda da Taça UEFA de 1999/2000 (2-1 fora e 1-2 após prolongamento e 4-1 nos penáltis em casa), nos 16 avos de final da Liga Europa de 2013/14 (1-0 na Grécia e 3-0 na Luz) e no 'play-off' da 'Champions' de 2018/19 (1-1 em casa e 4-1 fora).

O Benfica, segundo classificado da última edição da I Liga portuguesa, atrás do campeão FC Porto, que tem presença assegurada na fase de grupos, está integrado no designado 'Caminho das Ligas', que abrange emblemas que não foram campeões nos respetivos países.

Após os jogos da segunda pré-eliminatória, ficou definido o quadro das seis equipas que vão disputar a próxima ronda de qualificação via 'Caminho das Ligas':

Além do par PAOK-Benfica, ficou determinado em sorteio que o Dynamo Kyiv vai enfrentar o AZ Alkmaar e que o Gent defronta o Rapid Wien, numa eliminatória condicionada pela pandemia de Covid-19 e que, ao contrário do habitual, será disputada num só jogo.

Para terça-feira está marcado o sorteio do 'play-off', a derradeira etapa de qualificação para a fase de grupos, que já será disputada a duas mãos, como é tradição.

Caso ultrapasse a terceira pré-eliminatória, o Benfica já sabe de antemão que no 'play-off' do 'Caminho das Ligas' vai beneficiar novamente do estatuto de cabeça de série e irá defrontar os russos do Krasnodar, carrascos' do FC Porto nas rondas preliminares da temporada passada.

Inicialmente, o terceiro classificado da Liga russa até estava integrado na terceira pré-eliminatória, mas acabou por transitar para o 'play-off' e ocupar a vaga dos franceses do Rennes, que foram 'promovidos' à fase de grupos da prova 'milionária'.

Este reordenamento aconteceu em virtude do desfecho da Liga Europa 2019/20, cujos finalistas (Sevilha e Inter de Milão) já tinham assegurado entrada direta na 'Champions' através da classificação nos respetivos campeonatos, pelo que abriram uma vaga na fase de grupos para o terceiro classificado (Rennes) do quinto país do 'ranking' da UEFA (França).

Uma vez que o sorteio do 'play-off' se realizará na terça-feira, ou seja, ainda antes de se realizarem os encontros da terceira pré-eliminatória, e como a UEFA não permite jogos entre equipas russas e ucranianas, o Krasnodar não poderia defrontar o Dínamo de Kiev, restando apenas o Benfica (caso passe a terceira pré-eliminatória) como adversário dos russos no 'play-off'.