Benfica defronta PSV ou Midtjylland se chegar ao play-off da Champions

O Benfica vai defrontar o PSV Eindhoven ou o FC Midtjylland no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas para lá chegar precisa de eliminar o Spartak de Moscovo na eliminatória que começa esta quarta-feira.

As águias foram um dos quatro cabeças-de-série do caminho das ligas, num conjunto que além do adversário do Benfica incluiu também os belgas do KRC Genk e os ucranianos do FC Shakhtar Donetsk no sorteio que decorreu esta manhã em Nyon.

Os quatro não cabeças-de-série foram os franceses do AS Monaco FC, os checos do AC Sparta Praga, os holandeses do PSV Eindhoven e os dinamarqueses do FC Midtjylland.

Sorteio do caminho das ligas:

AS Monaco FC ou AC Sparta Praga - KRC Genk ou FC Shakhtar Donetsk

FC Spartak Moscovo ou SL Benfica - PSV Eindhoven ou FC Midtjylland

A formação encarnada joga esta quarta-feira em Moscovo e recebe a 10 de agosto a equipa de Rui Vitória, na terceira pré-eliminatória. Seguindo em frente, disputa o play-off a 17 ou 18 (primeira mão), na Luz, e 24 ou 25 (segunda), fora.

No caso de vencer os dois duelos, o conjunto comandado por Jorge Jesus junta-se ao campeão nacional Sporting e ao vice FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, que arranca a 14 de setembro.

O outro caminho

No sorteio desta manhã também participaram as equipas que tentam o acesso à competição pelo chamado caminho dos campeões. Os cabeças-de série são o FC Salzburgo, o GNK Dinamo, o Legia Varsóvia, o Ferencvárosi TC, o SK Slavia Praga, o Olympiacos FC e o PFC Ludogorets 1945. Já os não cabeças-de-série são o CFR 1907 Cluj, o BSC Young Boys, o FK Estrela Vermelha, o FC Sheriff Tiraspol, o Malmö FF, o Rangers FC e o Brøndby IF.

Sorteio do caminho dos campeões:

FC Salzburgo - Brøndby IF

CFR 1907 Cluj ou BSC Young Boys - Ferencvárosi TC ou SK Slavia Praga

Malmö FF ou Rangers FC - Olympiacos FC ou PFC Ludogorets 1945

FK Estrela Vermelha ou FC Sheriff Tiraspol - GNK Dinamo (CRO) ou Legia Varsóvia

Os jogos do play-off de acesso acontecem a 17 e 18 de agosto (primeira mão) e a 24 e 25 de agosto (segunda mão), com prolongamento e desempate por penáltis na segunda mão se necessário.

Os vencedores entram diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões - cujo sorteio acontece a 26 de agosto -, enquanto os derrotados caem para a fase de grupos da Liga Europa.