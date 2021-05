Benfica conquista campeonato de futebol feminino pela primeira vez

O Benfica conquistou pela primeira vez o campeonato nacional de futebol feminino © António Cotrim/Lusa

O Benfica conquistou este sábado pela primeira vez o campeonato nacional de futebol feminino, ao vencer em casa do Sporting por 3-0, em jogo da 14.ª e última jornada da segunda fase da prova.

A necessitarem apenas do empate para arrecadarem o título na sua segunda participação - na primeira, no ano passado, a prova foi interrompida devido à Covid-19 -, as encarnadas beneficiaram do golo marcado cedo pela brasileira Nycole (05 minutos) para colocarem ainda mais pressão nas leoas, tendo depois sentenciado a partida na fase final, com tentos de Cloé Lacasse (83) e de Kika Nazareth (87), na conversão de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Benfica fecha a fase de atribuição do campeão no primeiro lugar, com 39 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo classificado, com 34.