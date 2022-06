Benfica contrata David Neres por cinco épocas e vende Everton ao Flamengo

© Fábio Poço/Global Imagens

A SAD do Benfica comunicou, esta segunda-feira, à CMVM a contratação do avançado brasileiro David Neres por 15,3 milhões de euros (ME).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de € 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros)", lê-se no comunicado dos encarnados.

O antigo jogador do Shakhtar Donetsk, de 25 anos, assinou um contrato válido por cinco épocas, "o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)".

Everton no Flamengo

O t-entity" href="/entidade/org/benfica.html" text-entity-id="50936" text-entity-type="Organization">Benfica vendeu o futebolista -text-entity" href="/entidade/etc/brasileiro.html" text-entity-id="51359" text-entity-type="Other">brasileiro Everton ao Flamengo por 13,5 (ME), num negócio que poderá atingir 16 ME, informou também a SAD dos encarnados.



"A ity" href="/entidade/org/sport-lisboa.html" text-entity-id="53243" text-entity-type="Organization">Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("tity" href="/entidade/org/benfica-sad.html" text-entity-id="79977" text-entity-type="Organization">Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de Euro 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil euros). O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de Euro 16.000.000 (dezasseis milhões de euros)", lê-se.

Os encarnados referem que terão direito a um milhão de euros, "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva" do Flamengo, além de "10% do valor de uma futura transferência do referido jogador" ou a receber 1,5ME, "dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o ity" href="/entidade/org/cr-flamengo.html" text-entity-id="155176" text-entity-type="Organization">CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador".