Benfica: criada comissão de sócios para rever estatutos

João Noronha Lopes © Orlando Almeida / Global Imagens

Por TSF 06 Julho, 2021 • 12:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Noronha Lopes anunciou, num comunicado emitido na manhã desta terça-feira, a constituição de uma comissão de sócios do Benfica, com vista à criação de um documento que servirá de proposta à revisão dos estatutos do clube encarnado.

Em entrevista à TSF, o antigo candidato à presidência do clube, demonstrou a vontade de "o Benfica ter de saber honrar o seu passado pluralista e a sua tradição associativa, mas também de levar mais longe a democracia interna e aproximar-se daquilo que são as melhores práticas societárias e associativas".

A nova comissão, que é composta por sócios como Bagão Félix, João Almeida Loureiro e Manuel Santos Vítor, propõe-se, entre outros, a rever estatutos relacionados com a duração máxima dos mandatos de presidência, com a obrigação do voto físico em urna, com "o reforço das incompatibilidades no exercício de funções dos vários órgãos do clube", e ainda com os direitos dos sócios benfiquista.

João Noronha Lopes admite o desejo de tornar esta uma proposta de todos os sócios do Benfica, antevendo a abertura de uma consulta pública: "O que temos aqui são os associados do Benfica a exercerem um direito que lhes compete enquanto donos do clube. Este é um processo aberto, inclusivo e abrangente, que terá uma consulta pública para recolher opiniões de todos os sócios, antes de ser proposto à discussão em qualquer assembleia geral."

O antigo candidato à presidência encarnada, derrotado por Luís Filipe Vieira no último sufrágio, diz que o objetivo da nova comissão passa por desenvolver uma proposta construtiva, que visa apenas o benefício do clube: "É uma proposta construtiva, que se destina a ser apreciada por todos os sócios. Não é contra ninguém, mas sim a favor do Benfica."