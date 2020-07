Por Gonçalo Teles 25 Julho, 2020 • 23:38 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica recebeu e venceu, este sábado, o Sporting por 2-1 num jogo que acabou por ditar que os leões acabam o campeonato em quarto lugar. É que, no Minho, o SC Braga venceu o campeão FC Porto e assegurou o terceiro lugar, que lhe vale entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.

Foi aos 27 minutos que o Benfica sorriu pela primeira vez. Rúben Dias amorteceu a bola de cabeça depois de um canto marcado a partir da direita e Seferovic, também com um cabeceamento, e em mergulho, atirou a contar para o fundo da baliza de Maximiano. Agora com cabelo platinado, o suíço chegou aos cinco golos na Primeira Liga.

Aos 68 minutos, o Sporting sai em contra-ataque pelo corredor central e, em três passes, isola Sporar que só teve de finalizar a jogada após assistência de Tiago Tomás.

Aos 87', Vinícius surge no coração da grande área e atira mesmo a contar para o fundo da baliza de Maximiano. O golo, inicialmente anulado, acaba por ser validado e coloca o Sporting no quarto lugar, uma vez que por esta altura o SC Braga vencia o FC Porto no Minho.

O brasileiro acaba como melhor marcador do campeonato, com os mesmos 18 pontos que Pizzi e Taremi, mas menos minutos de jogo. Com este resultado, o Benfica faz 77 pontos e acaba o campeonato no segundo lugar, com mais 17 pontos que o Sporting, quarto classificado.