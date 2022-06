Benfica defrontará Nice, Fulham, Athletic Bilbau e Newcastle na pré-época

O novo treinador do Benfica, Roger Schmidt © Mário Cruz/Lusa

A equipa de futebol do Benfica vai defrontar Nice, Fulham, Ahtletic Bilbau e Newcastle durante a pré-época, que se iniciará com um primeiro treino no centro de estágios do Seixal, em 27 de junho, informou esta quinta-feira o clube.

A formação que vai passar a ser treinada pelo alemão Roger Schmidt arrancará os trabalhos de preparação para a nova temporada no seu centro de treinos, antes de partir para Inglaterra, onde realizará um estágio em St. George's Park, entre 08 e 14 de julho, de acordo com a informação divulgada no site oficial do Benfica.

No regresso de Inglaterra, os 'encarnados' vão participar no Troféu do Algarve, tendo pela frente os franceses do Nice e os ingleses do Fulham, treinados pelo português Marco Silva, em 15 e 17 de julho, respetivamente.

Após um particular com o Athletic Bilbau, em 22 de julho, em Genebra, o Benfica encerrará a pré-temporada com a disputa da Eusébio Cup, frente aos ingleses do Newcastle, no Estádio da Luz, no dia 26 de julho, numa partida que servirá de apresentação do conjunto lisboeta aos sócios.

O Benfica, que terminou a última edição da I Liga no terceiro lugar, vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujos jogos da primeira mão estão agendados para 02 ou 03 de agosto, enquanto a segunda partida terá lugar no dia 09 do mesmo mês.

Caso se qualifiquem, as águias jogarão depois o play-off de acesso à fase de grupos da 'Champions', em 16 ou 17 de agosto (primeira mão) e em 23 ou 24 de agosto (segunda mão).