Benfica desiste de comprar Cavani

O uruguaio Cavani

O Benfica desistiu da compra do uruguaio Cavani. A TSF sabe que os valores pedidos pelo avançado eram "incomportáveis" para os encarnados. Em causa está o salário que Cavani pretendia e que era "muito acima das capacidades do Benfica".

Fonte do clube confirma que havia interesse no "jogador, mas a última proposta que chegou à Luz deixou evidente que não seria possível trazer o uruguaio para o plantel do clube".

O Benfica diz que nada está acima da sustentabilidade financeira do clube e dá como concluído o processo.