Conheça o onze do Benfica para o jogo frente ao Dínamo de Kiev

O Benfica procura confirmar a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol na receção aos ucranianos do Dínamo de Kiev, com uma vantagem de 2-0 conseguida na primeira mão do play-off.

As águias procuram a 17.ª presença nos grupos da Champions, a segunda consecutiva, e juntar-se ao campeão nacional FC Porto e ao Sporting, ambos já apurados para esta fase.

Onze do Benfica: Odysseas, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos

Onze do Dínamo de Kiev: Bushchan, Kedzlora, Zabarnyl, Syrota, Vivcharenko, Shaparenko, Sydorchuk, Shepeliev, Buyalskyi, Besedin e Karavaev