Benfica-Dínamo Kiev marcado pela violência fora do estádio

Dentro de campo, o Benfica garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões © Tiago Petinga/Lusa

O jogo desta quarta-feira entre o Benfica e o Dínamo Kiev acabou por ficar marcado pela violência fora do Estádio da Luz, entre adeptos das duas equipas. Ao todo, 54 pessoas foram detidas e 12 tiveram de receber assistência médica.

A polícia teve de disparar tiros para o ar, para dispersar os grupos em conflito. Laura Bicheiro, subcomissária da PSP, contou à RTP os contornos da violência junto ao Estádio da Luz.

"Pelas 19h30, no exterior do estádio, verificou-me a situação de desordem entre adeptos do Benfica e do Dínamo Kiev e houve necessidade de a polícia se deslocar até ao local rapidamente e fazer cessar esses confrontos. Desta situação temos a registar 54 detenções, sendo que 12 dos detidos foram assistidos pelo INEM e transportados para a unidade hospitalar por elementos da polícia. Temos a reportar situações como dificuldades respiratórias e pequenos traumas", explicou Laura Bicheiro.

Dentro de campo, o Benfica garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer o Dínamo Kiev, por 2-0, na sexta jornada do grupo E, beneficiando de uma ajuda do Bayern Munique.