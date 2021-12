Gilberto aumenta vantagem. Benfica 2-0 Dínamo (1.ª parte)

Jorge Jesus, treinador do Benfica © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Benfica vai tentar esta quarta-feira regressar aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, cinco anos depois, precisando de vencer os ucranianos do Dínamo Kiev e que o Barcelona não ganhe em casa do Bayern Munique.

Na sexta e decisiva jornada da fase de grupos da Champions, os encarnados entram no estádio da Luz com a obrigação de vencer a formação ucraniana, já sem qualquer hipótese de se manter nas competições europeias na presente época, mas terão de aguardar pelo resultado do outro encontro, em que precisam que os catalães não ganhem.

Se seguirem em frente, os encarnados vão encontrar no sorteio para os oitavos de final o Sporting, que superou com alguma surpresa o Borussia Dortmund no Grupo C, no qual não constará o FC Porto, que, na terça-feira, perdeu na receção ao Atlético de Madrid 3-1 e foi relegado para os play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Já rola o jogo na Luz! Logo no primeiro minuto, Rafa, com a baliza escancarada, falha inacreditavelmente. Aos 7 minutos, Vertonghen interceta um passe em desmarcação e impede Tsygankov de ficar com bola à mercê, solto, na grande área encarnada.

Num contra-ataque aos 10 minutos, Pizzi remata já dentro da área, bem servido por Rafa, mas o lance perigoso acaba num pontapé de canto. Cinco minutos depois, Yaremchuk é implacável e faz o primeiro golo para o Benfica na Luz.

Aos 22 minutos, Gilberto faz o segundo do Benfica. Estreia a marcar na Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Pizzi, Yaremchuk e Rafa.

Onze do Dínamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota e Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko e Buyalskyi; Tsygankov, Garmash e Verbic.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Everton, Darwin, Meite, Seferovic, Diogo Gonçalves, Valentino, Taarabt, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, Morato e Ferro.

Suplentes do Dínamo Kiev: Boyko, Shepeliev, Eric Ramirez, Shabanov, De Pena, Lednev, Andriyevskyi, Karavaev, Vitinho, Kulach, Shkurin e Antiukh.