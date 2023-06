© Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

O Benfica e o Al-Nassr, equipa saudita em que joga Cristiano Ronaldo, vão encontrar-se no Algarve no dia 20 de julho para um jogo de pré-temporada.

O jogo acontece às 20h30 no Estádio do Algarve.

No mesmo local, no dia seguinte, as águias defrontam o Celta de Vigo.