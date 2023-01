Benfica e Chelsea continuam sem acordo por Enzo

Enzo Fernández © Hugo Delgado/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 05 Janeiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Enzo Fernández continua a ser o principal alvo do Chelsea, só que agora o clube inglês recusa pagar a cláusula de rescisão do internacional argentino. Por seu lado, a direção de Rui Costa só quer conversar com o Chelsea se os londrinos colocarem em cima da mesa os 120 milhões de euros da cláusula que está no contrato de Enzo.

A TSF apurou que o valor monetário oferecido nas últimas horas pelo Chelsea continua alto, mas já não chega à cláusula de rescisão. A direção do clube inglês quer agora incluir jogadores nesta negociação. O jornal Record acrescenta a informação de que o jogador oferecido é o internacional marroquino, Ziyech.

O empresário português Jorge Mendes continua a tentar desbloquear este impasse entre o Chelsea, o Benfica e Enzo. Certo é que o jogador argentino já tem acordo com os londrinos, caso o Benfica aceite vender o passe do médio.