Benfica e FC Porto conhecem hoje adversários nos quartos da Taça

O Benfica e o FC Porto ficam este domingo a conhecer os adversários que enfrentam nos quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol, num sorteio com uma equipa do terceiro escalão e duas da II Liga.

O sorteio está marcado para as 14h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, e ditará também os embates das meias-finais da prova, a caminho da final no Jamor, que encerra a temporada em Portugal.

A última das equipas a apurar-se foi o Famalicão, a equipa sensação da I Liga, ao vencer por 3-0 em casa o Mafra, na noite de quinta-feira, num jogo inicialmente adiado devido ao mau tempo.

No mesmo dia, um golo do japonês Nakajima apurou o FC Porto frente ao Santa Clara, mantendo o finalista vencido da última época na rota de suceder ao Sporting, que é o campeão em título, mas já foi eliminado.

Outro dos candidatos é o Benfica, que bateu o Sporting de Braga (2-1) e avançou para os 'quartos', onde poderá encontrar quatro outros emblemas da I Liga, os rivais do FC Porto, o Famalicão, o Rio Ave ou o Paços de Ferreira, ou ainda três 'resistentes' das divisões inferiores.

Aí, o destaque vai para o Canelas 2010, que representa o Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol, entre os últimos oito emblemas em prova, sendo certo que vão defrontar, pela primeira vez nesta edição, uma formação profissional.

Uma delas pode vir da II Liga, que tem ainda em prova o Académico de Viseu, que iguala a melhor participação na prova, e o Varzim, que já chegou às meias-finais da Taça.

Além de um Benfica-FC Porto, que disputaram entre si várias finais, além de numerosos outros confrontos noutras fases da prova, podem reeditar-se outros confrontos que já aconteceram anteriormente no Jamor: o Rio Ave contra o Benfica (2014) ou o FC Porto (1984), ou o Paços de Ferreira frente aos 'dragões' (2009).