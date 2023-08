Benfica e FC Porto discutem primeiro troféu da época em Aveiro

No que diz respeito às conquistas da Supertaça, o destino habitual tem sido o Estádio do Dragão © Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

O campeão português de futebol, Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, FC Porto, vão lutar esta quarta-feira pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.

Depois de algumas fragilidades evidenciadas na pré-época, águias e dragões têm o primeiro grande teste da nova temporada, com os holofotes virados para as caras novas, ainda que a estrutura base das duas equipas se deva manter.

Se o campeão nacional foi mais exuberante nas contratações, ao fazer regressar a casa o argentino Ángel Di María e ao reforçar o meio-campo com o turco Orkun Kokçu e a lateral esquerda com o checo David Jurásek, o detentor da prova rainha adquiriu o médio espanhol Nico González e o compatriota ponta de lança Fran Navarro.

No Benfica, o treinador Roger Schmidt deverá lançar de início os três reforços, assim como Musa, no lugar do avançado internacional português Gonçalo Ramos, que rumou aos franceses do Paris Saint-Germain na segunda-feira.

Já no FC Porto, de Sérgio Conceição, existe a dúvida sobre a titularidade do guarda-redes Diogo Costa, que recupera de problemas físicos, com a grande surpresa a poder acontecer no ataque. Com Evanilson de fora, devido a uma lesão, será Fran Navarro ou o compatriota Toni Martínez a fazer companhia ao iraniano Taremi.

No que diz respeito às conquistas da Supertaça, o destino habitual tem sido o Estádio do Dragão, face aos 23 troféus que os dragões arrecadaram, mais do que todos os restantes vencedores em conjunto: Sporting (nove), Benfica (oito), Boavista (três) e Vitória de Guimarães (um).

A 45.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira tem início às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.