Benfica e Rafa já conversam para renovar contrato

A direção do Benfica quer renovar o contrato com Rafa e o empresário António Araújo confirma que as primeiras conversas já arrancaram.

"Estamos a começar a falar sobre esse tema, e para já é o suficiente", revelou o agente do avançado à TSF, acrescentando que o processo ainda é "muito prematuro".

A SAD liderada por Rui Costa quer estender a ligação com Rafa até 2027, ou seja, por mais dois anos, escreve esta manhã o jornal O JOGO.

Na TSF, António Araújo confirma que Rafa está feliz no clube e que tal é visível "no dia-a-dia e no que apresenta ao público sempre, em todos os jogos".

Rafa tem 29 anos e ligação ao Benfica até 2024. A cláusula de rescisão é de 80 milhões de euros.