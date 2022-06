Benfica e SC Braga tentam desbloquear negócio de Ricardo Horta

© José Coelho/Lusa

Esta semana pode ser importante para os dois clubes tentarem desbloquear o braço de ferro no negócio da compra e venda do passe de Ricardo Horta. Os dois presidentes têm marcada uma reunião nos próximos dias.

Uma negociação que não vai ser fácil, até porque o jornal O JOGO garante esta segunda-feira que o líder arsenalista, António Salvador, vai exigir a Rui Costa inclusão de cedência do passe de alguns jogadores, para além do valor monetário a ronda os 20 milhões de euros.

Estes próximos dias também vão ser importantes para a direção do Benfica tentar fechar a contratação do defesa direito Alexander Bah, do Slavia de Praga. A TSF sabe que o negócio deve ficar concluído com uma oferta de oito milhões de euros para a compra do passe do internacional dinamarquês.

Já o negócio a envolver a transferência do internacional alemão, Mario Gotze, continua um pouco mais longe. O jogador aceita mudar-se para Lisboa para acompanhar o treinador Rodger Schmidt, depois de dois anos no PSV Eindhoven, mas o Benfica ainda não conseguiu chegar aos valores do ordenado que o médio ofensivo pede para receber na Luz.