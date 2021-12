"Problema técnico." UEFA anula sorteio da Liga dos Campeões e repete-o às 14h00

© Miguel Medina/AFP

O sorteio da Liga dos Campeões, realizado esta manhã, e que opôs Benfica a Real Madrid e Sporting a Juventus foi declarado nulo pela UEFA no seguimento de um erro durante o processo e vai ser repetido às 14h00.

"Após um problema técnico com o software de um prestador de serviços externos que indica que equipas são elegíveis para jogar entre si, aconteceu um erro material no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões", lê-se nas redes sociais do órgão máximo do futebol europeu.

No sorteio anteriormente realizado, que ditou os embates entre Benfica e Real Madrid e Sporting e Juventus, foram colocados frente a frente Manchester United e Villarreal, que já se tinham defrontado na fase de grupos, tal como Atlético de Madrid e Liverpool.

Posteriormente, a equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot voltou a ser adicionada ao lote de equipas sorteáveis, acabando por calhar em sorte ao PSG.

Conheça a lista de jogos sorteados esta manhã e que ficou sem efeito:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico de Madrid - Bayern

Salzburg - Liverpool

Inter Milão - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

Por não serem cabeças de série, tal como Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Inter Milão, Chelsea, Villarreal e Salzburgo, os dois conjuntos portugueses jogam a primeira mão em casa, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Os encontros da segunda mão realizam-se a 8, 9, 15 e 16 de março.