"Benfica e Sporting já sondaram Rony Lopes. Mas ainda não há proposta"

Rony Lopes esteve cedido por empréstimo ao Nice, na última época, pelo Sevilha

O Benfica e o Sporting estão interessados em contratar Rony Lopes. A garantia foi dada à TSF por Marcos Lopes, pai e representante do jogador internacional português.

"Há essa possibilidade. Oficialmente ainda não fomos procurados, mas o Rony já foi sondado. Ambos os clubes (Benfica e Sporting) já perguntaram as condições, as possibilidades de ele vir, e se há interesse do Rony vir para Portugal. Ele gosta e acompanha sempre o futebol português e se houver essa possibilidade, dentro do projeto desportivo, claro que é o que mais lhe interessa. Ele vê com muito bons olhos o regresso a Portugal", assegura à TSF o pai de Rony Lopes.

Marcos Lopes afirma que o internacional português não fecha a porta a nenhum clube, apesar de ter sido formado no Benfica e haver sempre um carinho especial com o clube encarnado: "Ele é um profissional e está aberto aos projetos dos clubes que forem ao encontro daquilo que ele pretende. Mas, claro, tem um carinho especial pelo Benfica porque foi o clube que o formou."

Rony Lopes tem contrato com o Sevilha, no entanto ambas as partes (jogador e clube) querem chegar a acordo para uma transferência neste mercado de verão: "Os representantes do jogador e do clube já se encontraram e conversaram. Como o treinador do Sevilha é o mesmo, o Julen Lopetegui, não que o treinador não goste do jogador, mas dentro da estratégia de jogo dele, as características do Rony não se enquadram. Então chegamos a conclusão que, continuando o Lopetegui, o Rony não seria aposta no imediato. Por isso, o Sevilha está aberto a uma proposta de empréstimo com uma opção de compra, que seja do interesse do jogador", explica Marcos Lopes.

Sobre valores, o pai e representante do jogador revela que o Sevilha ainda não definiu um valor certo: "Eles não foram expressamente claros. Estará entre os 9 e os 12 milhões de euros, mas não foram diretos em relação a valores. Só disseram que seja uma proposta agradável para ambas as partes."

Nesta entrevista à TSF, Marcos Lopes conta que Newcastle e Wolverhampton já demonstraram algum interesse, mas oficialmente ainda não há nada, porque "ninguém colocou um documento em cima da mesa com valores, há apenas sondagens". O representante do jogador revela que a prioridade de Rony Lopes é sair de França e que Portugal, Inglaterra e Espanha são as melhores opções. Marcos Lopes conta que o extremo português "quer experimentar outro campeonato, num clube que lute por títulos".

Rony Lopes tem 25 anos, é duas vezes internacional A pela seleção portuguesa e esteve cedido por empréstimo ao Nice, na última época, pelo Sevilha. O avançado tem contrato com o clube espanhol, mas está aberto a ouvir propostas para sair do emblema andaluz.