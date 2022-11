Benfica é superfavorito para ser campeão: 58% acreditam que o título já não foge

© Miguel A. Lopes/Lusa

O Benfica tem grande favoritismo para vencer o campeonato esta época. É o que revela a sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a época desportiva e que concluiu que as águias são as melhores colocadas para recuperar o título de campeão nacional.

Dos inquiridos, 58% têm a convicção de que o Benfica não vai deixar fugir o título. A vantagem para o FC Porto é grande, visto que apenas 22% dos adeptos de futebol, nesta sondagem, acreditam que os dragões podem renovar o título. Bem mais longe estão o Sporting e o SC Braga: os leões reúnem a crença de 8% dos inquiridos e os bracarenses apenas 2%.

© Infografia JN

Para os inquiridos, também é o Benfica que aparece na frente como a equipa portuguesa mais capaz de vencer uma competição europeia. Os encarnados contam com 49% dos votos e, mais uma vez, estão bem à frente do FC Porto, que volta a somar 22%. Ainda assim, 12% das pessoas considera que nenhum clube português tem a capacidade de lutar por uma prova europeia esta temporada.

No que diz respeito a individualidades, apesar do campeonato português levar 12 jornadas, já se avalia quem é o melhor treinador e o melhor jogador: ambos são do Benfica. Nesta sondagem, mais de metade dos adeptos do futebol não tem dúvidas que Roger Schmidt tem sido o treinador mais competente do campeonato. Já Rafa Silva é o melhor jogador, com 37% dos votos, ficando à frente de Mehdi Taremi e Enzo Fernández.

© Infografia JN

Uma referência ainda para os árbitros, com 50% dos inquiridos a considerar que a arbitragem portuguesa não mudou, ou seja, continua com um desempenho igual às últimas épocas.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com futebol.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 26 e 30 de outubro de 2022. Foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade.

À amostra de 812 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%. A responsabilidade do estudo é da ​​​​​​​Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.