Benfica "é um barco grande que está à deriva"

Francisco Benitez © Ricardo Ramos/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira com Manuel Acácio 03 Fevereiro, 2022 • 14:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O Benfica é como um barco grande que está à deriva, o timoneiro está perdido e a tripulação desorientada", disse esta manhã no Fórum TSF Francisco Benitez, o candidato da lista "Servir o Benfica" nas últimas eleições da equipa encarnada.

Depois da derrota frente ao Gil Vicente, o presidente do Benfica falou aos adeptos numa conferência de imprensa no Estádio da Luz para comentar os resultados do clube e Benitez considera que as declarações de Rui Costa "vieram tarde demais".

Francisco Benitez: "Rui Costa está perdido" 00:00 00:00

Contudo, Francisco Benitez acredita que o clube já está prejudicado pela arbitragem "desde o princípio da época" e enumerou medidas do movimento para "fazer um esforço grande" numa ligação com a Liga Portugal e a associação de arbitragem.

Sobre o mesmo tema, mencionou o "silêncio ensurdecedor" de Rui Costa, que, na opinião do benfiquista, só falou quando "estamos a 12 pontos" do líder da I Liga, o FC Porto.

Ouça as declarações de Francisco Benitez no Fórum TSF 00:00 00:00

Além da arbitragem, também criticou a abordagem do Benfica em relação à formação, porque no mercado de transferências de inverno "foram dois jogadores da formação" que saíram do plantel encarnado. Por isso, Francisco Benitez defende que se perdeu uma "oportunidade de mudar alguma coisa" no clube.

O líder do movimento "Servir o Benfica" assume que "Rui Costa é um homem do futebol" e que "todos os sócios reconheceram nele essa capacidade de poder mudar o que está mal rapidamente", mas "não é isso que temos estado a ver", acrescenta.