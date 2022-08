Benfica congratula-se com a "adesão e o compromisso de todos os adeptos" © Pixabay

O Benfica emitiu "nas últimas horas" o cartão de sócio 300 mil, informou esta sexta-feira o clube lisboeta, indicando, no entanto, que o volume global de sócios ativos, em termos reais, é de 267.000.

Na sua página oficial na internet, o Benfica refere que "a obrigatória remuneração prevista nos estatutos foi efetuada em 2015 e a próxima está aprazada para 2025 ou, caso o mandato dos atuais órgãos sociais termine nessa altura, no ano seguinte".

O clube congratula-se com a "adesão e o compromisso de todos os adeptos ao longo de um período marcado por diferentes restrições no acesso aos jogos devido à pandemia de covid-19".

O Benfica é o clube português com mais sócios, seguindo-se o Futebol Clube do Porto (FC Porto) e o Sporting Clube de Portugal (SCP). Segundo dados do Transfer Markt, os dragões tinham, em 2018, 127.066 sócios. Já o clube de Alvalade, de acordo com números do mesmo site, tinha 117.623, segundo dados de 2021.