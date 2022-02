Benfica empresta Chiquinho ao Giresunspor

© giresunspor.com.tr

O futebolista Chiquinho, que estava emprestado pelo Benfica ao Sporting de Braga, vai jogar nos turcos do Giresunspor até final da temporada, por cedência dos encarnados, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta, no sítio oficial na Internet.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Giresunspor, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Chiquinho. O contrato de cedência acertado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22", refere a nota emitida pelas águias.

O médio, de 26 anos, foi emprestado pelo Benfica ao Sporting de Braga no arranque desta temporada, mas nunca se assumiu como uma das primeiras escolhas do treinador Carlos Carvalhal, tendo sido titular em apenas cinco partidas dos minhotos (duas na I Liga, uma na Taça de Portugal, uma na Taça da Liga e uma na Liga Europa).

Chiquinho, que tem contrato com o Benfica até 2024, vai iniciar a segunda experiência fora de Portugal, depois de ter representado os croatas do NK Lokomotiva, em 2016/17.

O Giresunspor ocupa, atualmente, o 16.º lugar da Liga turca, logo acima da zona de despromoção.