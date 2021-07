Benfica empresta futebolista Tiago Dantas ao Tondela sem opção de compra

Tiago Dantas © Carlos Costa/Global Imagens

O futebolista internacional sub-20 Tiago Dantas vai jogar no Tondela, por empréstimo do Benfica até ao final da época 2021/22, e sem opção de compra, informou esta quarta-feira o clube lisboeta.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Tondela para a cedência por empréstimo do futebolista Tiago Dantas. O contrato de cedência acertado com o Tondela é válido até ao final da temporada 2021/22, sem opção de compra", referem os 'encarnados' no seu sítio oficial na Internet.

Tiago Dantas, de 20 anos, esteve na última época cedido aos alemães do Bayern Munique, que tinha opção de compra em relação ao jogador, na ordem dos 7,5 milhões de euros, mas que optaram por não exercer.

No campeão alemão Bayern Munique, o médio acabou por estar em dois jogos da equipa principal, um a titular e outro como suplente utilizado, disputando sete jogos na terceira divisão, na equipa B dos bávaros.

Formado no Benfica e considerado uma promessa, Tiago Dantas jogou no clube da Luz maioritariamente na equipa B, nos sub-23 e nos juniores.

Juntamente com o anúncio hoje do empréstimo, também o Tondela apresentou um vídeo do jogador no seu estádio, a vestir a camisola do clube e no qual Tiago Dantas, já no relvado, informa que agora é "auriverde".

"Considerado como um dos grandes jovens talentos do futebol português, Tiago Dantas chega ao João Cardoso depois de uma temporada onde conquistou pelo Bayern de Munique o título alemão e ainda o Campeonato do Mundo de clubes", refere o Tondela.

Já o médio, citado pelo Tondela, disse ter a noção de chegar a um clube "onde os adeptos são muito ligados à equipa" e que irá dar tudo dentro de campo.

"O que posso dizer-lhes é que vou dar tudo dentro de campo e que se vão divertir a ver-me jogar a mim e à equipa", disse.