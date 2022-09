Benfica empresta Julian Weigl ao Borussia Monchengladbach por uma época

Julian Weigl © Tony Dias/Global Imagens

O médio internacional alemão Julian Weigl vai jogar no Borussia Monchengladbach por empréstimo do Benfica, até final da presente temporada, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Borussia Mönchengladbach para o empréstimo do jogador Julian Weigl até ao final da época desportiva 2022/23", refere o clube, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Com mais dois anos de contrato com o Benfica, Weigl, de 26 anos, está de regresso ao seu país natal, de onde saiu em janeiro de 2020, quando os 'encarnados' o contrataram ao Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros (ME).

Nas duas temporadas e meia ao serviço da equipa lisboeta, o médio participou em 115 jogos - 96 dos quais como titular - e marcou cinco golos.

O estatuto de titular que conquistou assim que chegou à Luz, sob o comando de Bruno Lage, foi perdido aquando da chegada de Jorge Jesus, em 2020/21, mas voltaria a recuperá-lo na época passada, primeiro com o amadorense e, depois, com Nélson Veríssimo.

Esta temporada, já com o compatriota Roger Schmidt ao comando das 'águias', participou em somente três partidas oficiais e em nenhuma delas como titular.

No Borussia Monchengladbach, atual sexto classificado da Bundesliga, Weigl vai reencontrar o treinador Daniel Farke, que era técnico da equipa B do Borussia Dortmund quando o médio representou os 'auri-negros' germânicos.