Benfica empresta Lucas Veríssimo ao Corinthians

Lucas Veríssimo © Carlos Vidigal Jr./Global Imagens (arquivo)

26 Julho, 2023

O defesa central Lucas Veríssimo foi emprestado pelo campeão nacional Benfica aos brasileiros do Corinthians até 30 junho de 2024, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes de futebol em comunicado.

"Hoje, o Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do central Lucas Veríssimo. O atleta chega emprestado do Sport Lisboa e Benfica, de Portugal, com vínculo válido até 30 de junho de 2024", refere o Corinthians em comunicado.

O Benfica também confirmou o empréstimo, salientando que o acordo com o clube paulista é válido "por um ano".

O central internacional brasileiro, de 28 anos, chegou ao Benfica em janeiro de 2021, proveniente do Santos, e ainda cumpriu 17 jogos até ao final da temporada, mas em novembro do mesmo ano sofreu uma grave lesão no joelho direito que o afastou muito tempo dos relvados, falhando toda a restante época 2021/22.

Lucas Veríssimo recuperou dos problemas físicos, mas perdeu espaço e em 2022/23 apenas foi opção em seis jogos na equipa principal dos 'encarnados', que conquistou o título, quase sempre como suplente utilizado, tapado pelo argentino Otamendi e pelo jovem António Silva, que conquistou o lugar no centro da defesa.

O central vai, assim, regressar ao futebol brasileiro para alinhar no Corinthians, atual 15.º classificado do campeonato e que é orientando por Vanderlei Luxemburgo.

"Estou muito feliz em vestir esta camisola e espero ajudar o clube em busca dos objetivos na temporada", disse o jogador, citado pelo clube.