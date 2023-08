Benfica empresta Martim Neto ao Gil Vicente por uma temporada

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 01 Agosto, 2023 • 17:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou, esta terça-feira, a contratação do médio Martim Neto, que chega por empréstimo do Benfica, até ao final da temporada.

O centrocampista de características defensivas, de 20 anos, já está em Barcelos e ainda esta semana inicia os trabalhos junto do plantel orientado pelo técnico Vítor Campelos.

Digam em voz alta, digam com orgulho:



Martim Neto é jogador do Gil Vicente FC! #UnidosPelaLenda pic.twitter.com/BBwZtg2eJ2 - Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) August 1, 2023

Martim Neto fez quase toda a sua formação no Benfica, no qual está desde 2015, tendo já se estreado pela equipa principal dos encarnados, em 2021/22, numa época em que também atuou no conjunto sub-20, que venceu a UEFA Youth League

Na época passada, o médio atuou, preferencialmente, na equipa B das 'águias', tendo completado 16 jogos e apontado um golo.

Martim Neto é o 10.º reforço do Gil Vicente, depois do guarda-redes Vinícus Dias (ex-Volta Redonda, do Brasil), dos defesas Thomas Luciano (ex-Grémio Porto Alegre, do Brasil), Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense) e Leandro Buta (ex-Udinese, de Itália), dos médios Jesús Castillo (ex-Sporting Cristal, de Perú), Maxime Domingue (ex-RKS Raków, da Polónia) e Mory Gbane (ex-Khimki, da Rússia) e dos avançados Roko Baturina (ex-Ferencváros, da Hungria) e Tidjany Touré (ex-Feyenoord, dos Países Baixos).