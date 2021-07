"Benfica está em primeiro lugar." Luís Filipe Vieira já não é presidente dos encarnados

© António Cotrim/Lusa

Por Francisco Nascimento 09 Julho, 2021 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Filipe Vieira suspende as funções como presidente do Benfica, e deixa o clube. O comunicado assinado pelo dirigente encarnado reforça que "o clube está em primeiro lugar".

"No âmbito da operação cartão vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo, com efeitos imediatos, o exercício das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como todas as participadas do clube", lê-se em comunicado.

O dirigente encarnado pede aos benfiquistas que "se mantenham serenos na defesa do bom nome" do clube.

A TSF sabe que a direção do Benfica vai reunir nas próximas horas para decidir os próximos passos no futuro do clube da Luz.

Luís Filipe Vieira e os outros detidos no âmbito da operação Cartão Vermelho começam a ser ouvidos esta sexta às 09h00. O primeiro é o empresário José António dos Santos, conhecido como Rei dos Frangos.

O presidente do Benfica só deverá ser ouvido esta sexta-feira pelo juiz Carlos Alexandre, mas o Ministério Público já decidiu pedir a prisão preventiva do dirigente. A informação foi confirmada pelo advogado de Luís Filipe Vieira, à saída do Tribunal Central de Investigação Criminal.

Depois de consultar o processo, Manuel Magalhães e Silva confirmou que o Ministério Público vai pedir a prisão preventiva, mas o advogado acredita que o juiz ainda não tem uma decisão tomada. "O juiz Carlos Alexandre não me fez confidências, e, portanto, não faço ideia nenhuma se lhe vai alguma ideia na cabeça e também não vou pensar que, neste momento, sem ter ouvido os arguidos, sem ter ouvido o Ministério Público nas posições que tomaram relativamente às medidas de coação e sem ter ouvido a defesa, que tenha uma decisão."

Os interrogatórios são retomados às 09h00, depois de os quatro detidos, entre os quais Luís Filipe Vieira, terem sido identificados. Os advogados consultaram as provas indiciárias até perto das 22h00 de quinta-feira, e o presidente do Benfica passou a segunda noite na cadeia da PSP, em Moscavide.

Em atualização