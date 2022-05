Benfica está na Argentina para negociar Enzo Fernández

Enzo Fernández © uan Ignacio Roncoroni/EPA

O diretor desportivo das águias, Rui Pedro Braz, esteve reunido com o jogador Enzo Fernández e com o empresário do médio ofensivo, Uriel Pérez, num restaurante, em Buenos Aires. O jornal argentino Olé garante que o clube da Luz já apresentou a Enzo Fernández uma proposta para convencer o médio a mudar-se para Lisboa.

Enzo Fernándéz é um jogador do River Plate, com 21 anos, mas já considerado um jovem valor do futebol argentino. Por isso o clube de Buenos Aires já tem o médio ofensivo blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

O Jornal Olé, acrescenta nesta informação que o AC Milan também já conversou com os representantes do jogador, e que começam a surgir clubes franceses e clubes ingleses na rota de Enzo Fernández.

Para já, o River Plate garante que ainda não recebeu qualquer proposta oficial para vender o passe do médio ofensivo. Esta temporada na Argentina, Enzo Fernández tem 19 jogos, já marcou 9 golos e também fez 5 assistências.