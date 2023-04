Por Rui Oliveira Costa 23 Abril, 2023 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Os benfiquistas só tinham a cabeça na vitória, para voltarem a ficar quatro pontos à frente do FC Porto, mas houve um que deu literalidade à expressão. O Benfica venceu o Estoril Praia por 1-0 e repôs a vantagem para os dois mais diretos perseguidores no campeonato.

Depois de João Mário ter falhado uma grande penalidade, Otamendi, na sequência de um canto batido rapidamente, fez o único golo da partida de cabeça.

Roger Schmidt decidiu deixar Florentino e Gilberto no onze inicial, lançando João Neves e David Neres. Aursnes ocupou a posição de lateral direito - algo que já tinha feito na segunda parte da partida em Milão - e o João Neves fez dupla com Chiquinho no meio-campo.

Pouco depois dos dez minutos de jogo, o Benfica teve a primeira oportunidade de golo. Canto batido à esquerda por Chiquinho e o baixinho João Neves apareceu sozinho na área para cabecear por cima.

As águias estavam claramente por cima do jogo e Rafa falhou o primeiro golo do jogo de forma incrível. Aursnes cruzou da direita, os defesas estorilistas atrapalharam-se e a bola sobrou para Rafa que rematou muito torto.

Aos 20 minutos de jogo, João Neves descobriu Aursnes na área e o norueguês não conseguiu emendar para a baliza, queixando-se de grande penalidade. João Mário ainda tentou o golo, mas os defesas estorilistas tiraram para canto.

À meia hora de jogo, cruzamento para a área e João Mário, ao segundo poste, embrulha-se com Tiago Araújo. O árbitro foi chamado ao VAR e deu penálti para as águias. Na conversão, Dani Figueira defende.

O Estoril respondeu pouco depois, com Cassiano a corresponder a um cruzamento da direita, mas a bola saiu ligeiramente ao lado.

Aos 43 minutos, canto batido rapidamente pelas águias, David Neres tirou dois adversários da jogada e cruzou para o segundo poste onde apareceu Otamendi para o golo. Desbloqueado o marcador na Luz.

A partida foi pouco depois para intervalo, com Otamendi a dar vantagem às águias no marcador.

O jogo reapareceu mais dividido, com o Estoril a procurar chegar ao empate, enquanto o Benfica queria chegar ao golo da tranquilidade.

Aos 70 minutos, as águias recuperaram a bola em zona subida e Neres entrou na área e rematou ao lado.

Minutos depois, boa jogada coletiva das águias e Petar Musa, dentro da área, fez o golo, só que o lance foi anulado pelo VAR por fora de jogo.

A partida terminou mesmo com a vitória do Benfica por 1-0. Assim, as águias voltam a deixar o FC Porto a quatro pontos e o SC Braga a seis, na luta pelo título.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Aursnes, António Silva, Otamendi, Grimaldo, João Neves, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do Estoril Praia: Dani Figueira, Tiago Santos, Vital, Pedro Álvaro, Joãozinho, Gamboa, João Carvalho, João Marqus, Tiago Araújo, Carlos Eduardo e Cassiano.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Guedes, Schjelderup, Ristic, Musa, Florentino e Morato.

Suplentes do Estoril Praia: Pedro Silva, Rodrigo Martins, Marqués, Francisco Geraldes, Ndiaye, Rafik Guitane, Mexer, João Carlos e Lea Siliki.