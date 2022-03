Por Gonçalo Teles 20 Março, 2022 • 17:04 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica venceu este domingo o Estoril por 2-1 num jogo que foi desbloqueado por um sprint de Rafa, que correu mais de meio campo para marcar o primeiro da partida. Gonçalo Ramos e André Franco construíram o resultado final, num jogo que deixa o Benfica com 61 pontos, colocando as águias a seis do Sporting.

Jogava-se há oito minutos quando o poste da baliza de Vlachodimos tremeu. Os estorilistas aproveitaram uma transição para fazer a bola chegar ao corredor direito, de onde saiu um cruzamento para a cabeça de Jordi Mboula. O avançado espanhol bateu Vlachodimos, mas o poste esquerdo evitou o primeiro da tarde na Luz.

Aos 18', não foi o poste, mas sim Vlachodimos. Soria chegou à grande área encarnada e rematou com a parte de fora do pé ao poste mais distante, obrigando o grego a esticar-se para evitar o 1-0. Quem estava nas bancadas podia até queixar-se do temporal que se abatera sobre o estádio nas horas antes, mas do jogo nada teria a apontar.

O Benfica respondia pouco depois, primeiro por Gonçalo Ramos, que cabeceou pouco por cima da barra, e depois por Vertonghen que, também de cabeça, atirou ao lado. Começava a parecer ser preciso um rasgo individual para acordar o ataque encarnado. E Rafa tratou disso.

O avançado português aproveitou um canto completamente desperdiçado pelo Estoril e, do seu meio-campo, arrancou em direção à baliza de Dani Figueira. Quando lá chegou, perseguido por três jogadores, atirou a contar para o 1-0.

Os encarnados ainda voltariam a marcar aos 42', na sequência de um canto, mas a jogada acabou por ser anulada por falta ofensiva. Na resposta, o Estoril voltou a chegar com perigo à baliza de Vlachodimos, mas Mboula e Ruiz desentenderam-se no momento de finalizar.

A vencer ao intervalo, o Benfica não precisou de esperar muito para aumentar a vantagem. Depois de ter visto Vertonghen evitar o golo do empate após remate de Miguel Franco, Gonçalo Ramos aproveitou um cruzamento atrasado de Gilberto, criou espaço e bateu Figueira.

Com dois golos de diferença no marcador, os bancos responderam de formas quase opostas. O primeiro a reagir foi Bruno Pinheiro, que mexeu em todos os setores: na defesa, Vital por Raul Silva, no meio-campo Rosier por Gamboa, e no ataque, Rui Fonte por Ruiz.

Já Veríssimo, mais confortável e uns minutos depois, abdicou de Yaremchuk para lançar João Mário e, pouco tempo depois, lançou Diogo Gonçalves para o lugar de Everton. Bruno Pinheiro aproveitou então para trocar Geraldes por Romário Baró.

Com a vitória na mão, o resto da noite na Luz foi para "dar minutos": Paulo Bernardo, Henrique Araújo e André Almeida ainda jogaram quase dez minutos, o suficiente para verem, dentro do relvado, o golo do Estoril. André Franco, a passe de Arthur, surgiu na pequena área para bater Vlachodimos e fazer o 2-1 final.​​​​

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Meïté, Weigl, Everton, Rafa, Gonçalo Ramos e Yaremchuk

Onze do Estoril: Dani Figueira, Soria, Raul Silva, Ferraresi, Joãozinho, Gamboa, Francisco Geraldes, Mboula, André Franco, Arthur e Ruiz

Suplentes do Benfica: Helton, Diogo Gonçalves, João Mário, Lázaro, Nemanja, André Almeida, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Morato

Suplentes do Estoril: Thiago Silva, Vital, Coly, Rui Fonte, Bruno Lourenço, Rosier, Romário, Xavier e Patrick William

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, assistido por André Campos e Pedro Felisberto. No VAR está Hugo Miguel.