Lance revertido e não há penálti. Benfica 0-0 Estrela da Amadora (2.ª parte)

O Benfica recebe o promovido Estrela da Amadora, no primeiro jogo da época no Estádio da Luz, em que as duas equipas procuram a primeira vitória na I Liga de futebol, depois de arrancarem com derrotas.

Os primeiros minutos da partida foram controlados pelas águias, mas se conseguir criar grandes oportunidades de golo. Destaque para um remate de Rafa defendido por Bruno Brigído e outro de João Neves ao lado.

O Benfica continuava a ameaçar o golo a meio da primeira parte. Primeiro foi Bah a falhar o alvo num cabeceamento dentro da área e depois foi o estreante Arthur Cabral, que, isolado por Kökçü, não conseguiu inaugurar o marcador.

O Estrela passava mais tempo a defender, mas também assustou Samuel Soares, com Ronald a rematar por cima após uma boa jogada individual de Ronaldo.

Aos 41 minutos, Ángel Di María ameaçou fazer o terceiro golo em três jogos nesta nova vida no Benfica, mas Bruno Brígido defendeu o remate do argentino.

O árbitro apitou para o intervalo foi feito antes que alguém conseguisse fazer mexer o marcador.

E o segundo tempo começou com uma contrariedade para a equipa da casa. Aos 57 minutos, Ronaldo Tavares entrou na área e cruzou, com a bola a bater no braço de Florentino. O árbitro assinalou grande penalidade. Contudo, o VAR chamou o árbitro a ver o lance e a decisão foi revertida.

Onze do Benfica: Samuel Soares, Bah, António Silva, Otamendi, Aursnes, João Neves, Kökçü, Di Maria, Rafa, João Mário e Arthur Cabral.

Onze do Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Omorwa, Gaspar, Leo Jabá, Ronaldo, João Reis, Vitó, Leonardo, Hevertton, Mansur e Ronald

Suplentes do Benfica: Trubin, Morato, Neres, Tengstedt, Schjelderup, Chiquinho, Ristic, Tomás Araújo e Florentino.

Suplentes do Estrela da Amadora: António Filipe, Aloísio Souza, Regis, Jean Felipe, Erivaldo Almeida, Pedro Sá, Keliano, Kikas e Ndour.