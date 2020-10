Benfica estuda adiamento das eleições

© Gerardo Santos / Global Imagens

Com as novas medidas do Governo, que incluem a proibição de circulação entre concelhos, o Benfica vai tomar a decisão de um possível adiamento das eleições esta sexta-feira, em conjunto com as quatro listas que estão em corrida no ato eleitoral.

Está agendada uma reunião para esta sexta-feira às 15h00 no Estádio da Luz com o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados e os representantes das listas, lê-se numa nota publicada no site do clube.

Com estes novos dados, as eleições podem ser adiadas em uma semana, para o dia 6 de novembro.

O Conselho de Ministros decidiu hoje incluir nas medidas de combate e prevenção à Covid-19 a proibição de circulação entre concelhos de 30 de Outubro até 3 de Novembro, o que coincide com as eleições do Benfica.

