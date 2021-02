Por Guilherme de Sousa 08 Fevereiro, 2021 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

A viver uma crise de resultados no campeonato, a 11 pontos do líder Sporting, o Benfica recebeu em casa o Famalicão, já com a presença de Jorge Jesus. O treinador encarnado recuperou da Covid-19 e "reforçou" o banco dos encarnados, que não vencem na Liga há quatro jogos.

Para este encontro, o técnico das águias fez o avançado Darwin Nuñez regressar ao onze inicial, fazendo dupla com Seferovic. Do lado do Famalicão, Jorge Silas, o novo treinador, procurava a sua primeira vitória, numa equipa que também vive em crise.

O jogo começou com o Benfica no ataque e o primeiro golo apareceu logo aos dois minutos. Numa jogada individual, Everton Cebolinha impôs a sua qualidade técnica, rompeu a defesa forasteira e entregou a bola a Darwin. O uruguaio, sem oposição, só teve de encostar.

E o segundo golo só demorou quatro minutos a aparecer. Cervi foi carregado em falta do lado esquerdo do ataque. O livre foi batido à maneira curta, Taraabt aproveitou o espaço e rematou para defesa de Luiz Júnior para a frente. Na recarga, Otamendi rematou com força para o fundo da baliza familicense.

De regresso ao banco de suplementes, apesar da vantagem no marcador, o técnico Jorge Jesus mostrava-se muito interventivo no jogo, dando muitas indicações para o relvado. Do outro lado, Jorge Silas, ex-técnico do Sporting, estava apreensivo perante o volume ofensivo da equipa encarnada.

O Benfica tinha a iniciativa de jogo e, aos 17 minutos, podia ter aumentado novamente a vantagem. Cervi levantou para a área e encontrou a cabeça de Taarabt. O remate saiu ligeiramente por cima da barra da baliza do Famalicão.

Só aos 25 minutos é que surgiu a primeira oportunidade clara de golo para o Famalicão. Antes, Silas já tinha lançado no encontro o avançado Alexandre Guedes.

Na sequência de um livre, o Benfica aliviou para a entrada da área e Gil Dias rematou de pé esquerdo ao poste direito da baliza de Vlachodimos. A equipa de Silas melhorou depois deste lance, mostrando-se com as linhas mais subidas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertoghen e Grimaldo; Everton Cebolinha, Taarabt, Weigl e Cervi; Darwin Nuñez e Seferovic.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Diogo Queirós, Patrick William e Babić; Edwin Herrera, Pêpê, Ugarte e Rúben Vinagre; Gil Dias, Heriberto e Ivo Rodrigues.

Suplentes do Benfica: Helton, Nuno Tavares, Morato, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Pedrinho e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Famalicão: Vaná, Morer, Riccieli, Diogo Figueiras, Kraev, Luković, Guedes, Valenzuela e Anderson.