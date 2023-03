Gonçalo Ramos abre o marcador. Benfica 1-0 Famalicão (1.ª parte)

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Benfica, cada vez mais confortável da liderança da I Liga de futebol, procura dar um novo passo em direção à conquista do título, ao receber o Famalicão, tranquilo nono classificado, em jogo da 23.ª jornada.

As águias apresentam-se no Estádio da Luz sem Roger Schmidt no banco, depois da expulsão em Vizela, e com Rafa no lugar do lesionado Gonçalo Guedes no onze inicial.

Com dez minutos de jogo, o Benfica instalava-se no meio-campo do Famalicão, mas sem grande perigo. Nota para dois livres de Grimaldo para resolução fácil da defensiva minhota.

Logo a seguir, Rafa tentou um golaço, depois de tirar quatro adversários do caminho, contudo, o remate saiu frouxo para defesa de Luíz Júnior.

Os minhotos tiveram a primeira ameaça em cima do quarto de hora de jogo. Canto batido da direita e Sanca cabeceou ao lado da baliza de Vlachodimos.

O Famalicão chegava poucas vezes à baliza adversária, mas quando o fazia era com perigo. Aos 23 minutos, Sanca veio da direita para o meio e disparou de pé esquerdo, com a bola a rasar a barra de Vlachodimos.

Por outro lado, as águias rondavam bastante a defensiva famalicense, mas o perigo não abundava. Exceção foi o minuto 28, quando Gonçalo Ramos recebeu um passe em profundidade, tirou Riccieli do caminho e rematou ao lado.

Já depois da meia hora, surgiu o golo. Bola longa de Otamendi para Grimaldo, o primeiro cruzamento do espanhol foi intercetado, mas o segundo foi direitinho para a emenda de Gonçalo Ramos abrir o marcador na Luz.

Os famalicenses tentaram responder logo a seguir. Cruzamento largo da direita por Sanca, Francisco Moura devolveu ao meio da área e, depois de uma confusão dentro da área, Colombatto remata contra o aglomerado de defesas benfiquistas que estava a tapar a baliza.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Aursnes, Florentino, João Mário, David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Mihaj, Penetra, Ivo Rodrigues, Sanca, Iván Jaime, Riccieli, Zaydou, Moura, Pablo e Colombatto

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Rafael Rodrigues, Morato, João Neves, Schjelderup, Tengsted e Musa.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Diogo Queirós, Rúben Lima, Simões, Kadile, David Tavares, Gustavo Sá, Martin Aguirregabiria e Deni Junior.