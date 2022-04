Jogo sem oportunidades na Luz. Benfica 0-0 Famalicão (1.ª parte)

Nelson Veríssimo, treinador do Benfica © Tiago Petinga/EPA

Por Cátia Carmo 23 Abril, 2022 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica procura este sábado vencer na receção ao Famalicão e aproximar-se do segundo lugar ocupado pelo rival Sporting na I Liga, num jogo da 31.ª jornada, que poderá valer ao FC Porto a conquista do título.

Os encarnados ficaram a seis pontos de distância dos verdes e brancos depois de se terem imposto por 2-0 no Estádio José Alvalade, na ronda anterior, e podem reduzir o atraso para apenas três, caso superem os famalicenses, que ocupam o 14.º lugar, com 29 pontos, e ainda lutam pela manutenção no escalão principal.



O Sporting apenas poderá responder na segunda-feira, quando encerrar a jornada no recinto do Boavista, horas depois de o líder FC Porto visitar o Sporting de Braga, quarto classificado, com a perspetiva de se sagrar campeão, o que só poderá acontecer se os leões não vencerem no Bessa.

Arranca o jogo na Luz. Aos 9 minutos, atento a um lançamento de Vertonghen, Darwin aparece a rematar dentro da área. Alex Nascimento oferece o corpo à bola, evitando o pior. Dez minutos depois, Grimaldo, de livre, bate forte. O remate do jogador espanhol sai muito por cima, na direção da bancada.

Não houve oportunidades de golo nos primeiros 20 minutos de jogo. Os jogadores do Famalicão estão muito intensos defensivamente, muito bem posicionados. Seis minutos depois, já perto da meia hora de jogo, Darwin carrega, levantando de cabeça para o coração da área. Gonçalo Ramos conclui também de cabeça, fazendo a bola sobrevoar a baliza.

Diogo Gonçalves, aos 33 minutos, vê cartão amarelo por uma falta sobre um adversário. Vai falhar o jogo do próximo fim de semana na Madeira, frente ao Marítimo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Weigl, Gil Dias; Gonçalo Ramos e Darwin Núñez.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Penetra, Riccieli, Alex Nascimento; de la Fuente, Pêpê, Pickel, Adrián Marín; Heri, Banza e Pedro Marques.

Suplentes do Benfica: Helton, André Almeida, Morato, Meïté, João Mário, Radonjić, Taarabt, Seferović e Yaremchuk.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Diogo Queirós, Batubinsika, Dolček, Benny, Pedro Brazão, Bruno Rodrigues, Kadile e Cádiz.