O Benfica entrou em campo com duas novidades no onze inicial. O mais recente reforço, Nicolás Otamendi chegou, treinou e foi titular, num eixo da defesa renovado devido às ausências de Rúben Dias e Vertonghen. O argentino teve como companheiro no centro da defesa o brasileiro Jardel, jogador que Jesus disse conhecer muito bem as suas ideias de jogo. Os encarnados tinham aqui uma oportunidade para se distanciarem do FC Porto, que foi derrotado no sábado pelo Marítimo, no Dragão.

O encontro começou com uma boa oportunidade para o Farense, que não jogava há 18 anos na Luz, para inaugurar o marcador. Livre do lado esquerdo do ataque da equipa algarvia, bola na área e após várias carambolas, Vlachodimos teve de se impor para segurar a bola.

Aos seis minutos, Lucca aproveitou o espaço concedido pelos encarnados e foi até área rematar, mas o lance morreu nas mãos do guardião greco-alemão. O Benfica respondeu e com perigo.

Pizzi viu a desmarcação de Rafa do lado direito e, com mestria, colocou lá a bola. O internacional português centrou para Darwin, que não inaugurou o marcador porque Defendi aplicou-se.

A formação de Jorge Jesus voltou a tentar e, após os minutos iniciais, começou a impor o seu jogo. Aos 13 minutos, Cebolinha viu Pizzi em boa posição. O 21 encarnado rematou, com a bola a rasar o poste da equipa forasteira. Não foi à primeira, foi à segunda. Rafa apareceu à vontade no lado direito do ataque das águias e serviu Pizzi, que desta vez não perdoou, inaugurando o marcador.

O Farense tentou instalar-se no ataque, mas o contra-ataque do Benfica era supersónico. Os elementos da frente de ataque do Benfica, com espaço concedido pela formação algarvia, chegavam com muita facilidade junto à área contrária.

Aos 27 minutos, o Farense voltou a assustar Vlachodimos. O avançado Stojiljkovic apareceu no centro da área a cabecear para grande de defesa do guardiao encarnado.

A formação orientada por Sérgio Vieira queria jogar com os encarnados olhos nos olhos e expunha-se defensivamente. O Benfica usava sempre o contra-ataque como arma, mas Defendi estava a mostrar muita segurança entre os postes.

Na segunda parte, o Farense chegou à igualdade, num lance caricato. Jardel carregou em falta Stojiljkovic e, após revisão do VAR, o árbitro para a marca de grande penalidade.

Na conversão, Ryan Gauld permitiu a defesa de Vlachodimos. O lance, no entanto, foi anulado porque o guardião do Benfica estava mal posicionado. Na repetição, Gauld voltou a permitir a defesa de Vlachodimos, que afastou para canto.

Na sequência do canto, Lucca subiu ao segundo andar e cabeceou para o fundo da baliza encarnada, empatando o jogo.

Aos 57 minutos, o Farense voltou a chegar-se à baliza do Benfica e conseguiu marcar por intermédio de Isidoro, na sequência de uma jogada de insistência. Mas o lance foi anulado por fora-de-jogo. Nesta altura do jogo, a equipa de Sérgio Vieira estava melhor na partida.

Aos 72 minutos, eis uma contrariedade para Jorge Jesus. O central Jardel, que vinha de lesão, levou com uma bola na cara e saiu lesionado. Para o seu lugar, entrou Ferro.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Gabriel e Rafa; Waldschmidt, Darwin e Everton.

Onze do Farense: Rafael Defendi; Alex Pinto, César, Cássio e Fábio Nunes; Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão e Amine; Ryan Gauld, Stojiljkovic e Lucca.