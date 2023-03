Benfica faz pleno na opinião dos portugueses: será campeão e tem o melhor jogador da Liga

© Gerardo Santos / Global Imagens

A grande maioria dos inquiridos numa sondagem para a TSF, JN, e DN aposta no Benfica como o próximo campeão nacional. O FC Porto, atual segundo classificado da I Liga, tem uma percentagem muito menor: apenas 14% acreditam que os dragões são capazes de impedir as águias de recuperarem o título. 4% das pessoas votam no Sporting e apenas 1%, no SC Braga.

Quanto ao melhor jogador da Liga, Gonçalo Ramos é o preferido dos portugueses nesta altura. O avançado do Benfica reúne 28% dos votos. É uma diferença considerável para os outros, sendo que o segundo classificado nesta sondagem é Rafa Silva, com 14%. O avançado dos encarnados está posicionado ligeiramente à frente de Diogo Costa, o guarda-redes do FC Porto, com 11%.

Esta sondagem confere ainda a opinião dos portugueses sobre o atual estado da arbitragem em Portugal e da importância do videoárbitro. Grande parte das pessoas considera negativo o atual estado da arbitragem. Apenas 4% dizem que é muito positivo. O Conselho de Arbitragem é visto como o principal responsável pelo desempenho negativo da arbitragem em Portugal, mais até que os próprios árbitros.

Quanto ao VAR, os inquiridos consideram que nada mudou desde que entrou em vigor em Portugal, ou seja, "está tudo na mesma", e votam ainda mais na opção: "o VAR veio acrescentar muito pouco à verdade desportiva".

Ficha técnica:

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com o campeonato nacional e a arbitragem em Portugal. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 de março de 2023 e foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTS II), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 801 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,46%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica da Ana Carla Basílio.