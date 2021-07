Benfica e Marselha empatam no último teste das águias antes da Champions

© António Cotrim/Lusa

O Benfica, treinado por Jorge Jesus, empatou este domingo (1-1) com os franceses do Marselha, naquele que foi o derradeiro jogo de preparação da época encarnada antes da pré-eliminatória da Champions, frente ao Spartak de Rui Vitória.

Na Luz, 12 minutos bastaram para as águias chegarem à vantagem, depois de uma arrancada de Rafa, que só foi parada em falta, já no interior da grande área, por Luan Peres. Pizzi assumiu a marcação da grande penalidade e fez o 1-0.

A vantagem encarnada foi anulada aos 38', por Payet, que tirou um adversário da frente e rematou rasteiro para o fundo da baliza de Vlachodimos.

Ao intervalo, Jesus mudou para um esquema de três centrais, com as entradas de Lucas Veríssimo, Gil Dias e Seferovic. No Marselha entraram Rongier e Guendouzi.

Rafa, que já na primeira parte arrancara um penálti, voltou a ameaçar na segunda parte. Desta vez fintou Mandanda, ganhou espaço e rematou rasteiro para o fundo da baliza. Mas tinha partido de fora de jogo, pelo que não valeu.

Jesus lançou ainda na partida Helton Leite, Waldschmidt e Rodrigo Pinho, Gedson, Florentino, Paulo Bernardo e Vinícius, que substituiu Seferovic: o suíço não chegou a jogar 45 minutos. E o jogo acabou mesmo empatado.

O Benfica, que na pré-época soma cinco triunfos, dois empates e uma derrota, prepara agora a visita ao Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, agendada para 4 de agosto, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Odysseas Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos

Onze do Marselha: Mandanda; Balerdi, Álvaro González, Luan Peres; Kamara, Gerson, Gueye, Luis Henrique; Ünder, Payet e Bamba Dieng

Suplentes do Benfica: Helton, Lucas Veríssimo, Ferro, Gil Dias, Florentino, Paulo Bernardo, Gedson, Rodrigo Pinho, Waldschmidt, Seferovic e Vinícius