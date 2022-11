Benfica, FC Porto e dérbi do Minho. Conheça o calendário dos oitavos de final da Taça de Portugal

© Gustavo Bom / Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 22 Novembro, 2022 • 20:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira as datas e os horários dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Os jogos disputam-se entre o dia 10 e o dia 12 de janeiro, com o Benfica a entrar em campo logo no primeiro dia. As águias visitam o Varzim, que já eliminou o Sporting nesta edição da prova, a 10 de janeiro (terça-feira) às 20h45.

No dia seguinte é a vez do FC Porto discutir o acesso aos quartos de final da prova rainha do futebol português. Os dragões recebem o Arouca a 11 de janeiro (quarta-feira) também às 20h45.

Antes, decorre o jogo mais quente da eliminatória, entre SC Braga e Vitória de Guimarães, às 18h45 do dia 22 de janeiro.

Veja o calendário completo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

Dia 10 de janeiro (terça-feira)

Leixões SC-FC Famalicão, 18h45

Varzim SC-SL Benfica, 20h45

Dia 11 de janeiro (quarta-feira)

Lank Vilaverdense-B SAD, 14h00

CD Nacional-CD Rabo de Peixe, 17h30

SC Braga-Vitória SC, 18h45

CF Ac. Viseu-SC Beira Mar, 20h15

FC Porto-FC Arouca, 20h45

Dia 12 de janeiro (quinta-feira)

Vitória FC-Casa Pia AC, 19h45