Conheça os onzes de Benfica e FC Porto para o clássico

Benfica e FC Porto defrontam-se esta quinta-feira na Luz, numa invulgar luta pelo segundo lugar da I Liga, uma vez que o Sporting, vitorioso na quarta-feira, está cada vez mais próximo do título.

Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Pizzi, Weigl e Grimaldo; Rafa, Seferovic e Everton.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Luis Díaz, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega e Taremi.

As águias não dependem de si para chegar ao segundo posto, com entrada direta na Liga dos Campeões, pois estão a quatro pontos dos dragões, que entram em campo provisoriamente a nove dos leões, que ganharam por 2-0 em casa do Rio Ave.

O clássico realiza-se às 18h30 em Lisboa.

Suplentes do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Nuno Tavares, Gabriel, Taarabt, Chiquinho, Pedrinho, Waldschmidt e Darwin.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Grujic, Romário Baró, Fábio Vieira, João Mário, Francisco Conceição, Evanilson e Toni Martínez.