O título pode decidir-se na Luz. Benfica 0-0 FC Porto (1.ª parte)

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 07 Maio, 2022 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 90 minutos de futebol que podem estar a separar o FC Porto do título de campeão nacional de futebol. O Benfica recebe, este sábado, os dragões em clássico da penúltima jornada do campeonato e, além do título, joga-se pela honra na Luz: o FC Porto só precisa de pontuar para ser campeão, mas as águias não querem deixar que a festa de 2011 se repita.

A TSF apurou que Everton e Diogo Gonçalves estão fora dos eleitos do Benfica devido a problemas físicos. Quem não teve qualquer problema - antes pelo contrário - foi a águia Vitória que fez, esta tarde, um dos voos mais prolongados de que há memória no estádio da Luz.

No relvado começava a contar-se a história de como Veríssimo resolveu o problema no onze inicial do Benfica: Lázaro surgia como extremo à esquerda e Gil Dias aparecia pela direita. Ou seja, jogavam de "pé trocado".

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Gil Dias, Lázaro, Gonçalo Ramos e Darwin

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu, Grujic, Otávio, Vitinha, Pepê, Taremi e Evanílson

Caso não vença, o FC Porto fica dependente do resultado que o Sporting consiga esta noite, em Portimão: qualquer resultado que não seja a vitória dos leões dá o título aos azuis e brancos. Ou seja, pode haver festa de campeão na autoestrada.

Suplentes do Benfica: Hélton, Meïté, Seferovic, Yaremchuk, João Mário, André Almeida, Tiago Gouveia, Paulo Bernardo e Morato

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez, Eustáquio e Fábio Vieira

O jogo é arbitrado por Luís Godinho, auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo. No VAR está João Pinheiro.