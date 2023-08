Musa faz o segundo. Benfica 2-0 FC Porto (2.ª parte)

Por Rui Oliveira Costa 09 Agosto, 2023 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

O campeão português de futebol, Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, FC Porto, vão lutar esta quarta-feira pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.

Tanto Roger Schmidt como Sérgio Conceição trouxeram novidades para os onzes da partida. No Benfica, Otamendi, Ristic e João Neves foram titulares, sem qualquer ponta-de-lança, face à saída de Gonçalo Ramos. Nos dragões, Namaso fez dupla com Taremi no ataque.

Logo na saída de bola, o FC Porto esteve perto do golo. Na típica jogada inicial de Sérgio Conceição, Pepe disputou a bola nas alturas que foi sobrar para Galeno rematar ao lado.

Os dragões apareceram mais pressionantes nos primeiros minutos da partida, com algumas chegadas à área benfiquista, após a ocasião de Galeno.

O extremo brasileiro era mesmo o mais perigoso da partida. Aos nove minutos, Galeno ensaiou mais um remate da meia-esquerda, a bola bateu num adversário e passou perto da baliza do Benfica.

Aos 13', foi a vez de Taremi ameaçar. Grande passe de Pepê a isolar o iraniano, mas o remate saiu muito torto.

Num livre lateral aos 17 minutos, Otávio cruzou para o centro da área onde apareceu Pepe a desviar ao lado.

Na primeira verdadeira aproximação do Benfica, Kökçü tirou dois adversários do caminho e rematou ainda de fora da área, mas fraco e fácil para Diogo Costa.

A partir da meia hora de jogo, o Benfica tentava equilibrar a partida, com várias chegadas (sem perigo) à área portista.

Aos 43', Otávio bateu um canto da direita e, ao primeiro poste, Namaso a cabecear por cima.

A partida foi pouco depois para intervalo. Os dragões foram mais perigosos ao longo dos primeiros 45 minutos, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer mexer o marcador.

No regresso para o segundo tempo, Roger Schmidt fez duas mexidas. Saíram Ristic e João Mário e entraram Jurásek e Musa.

Os segundos 45 minutos do jogo apareceram mais equilibrados, com muitas lutas a meio-campo e o Benfica com mais bola.

Aos 62 minutos, a melhor fase do Benfica deu frutos. Perda de bola da defesa do FC Porto, Kökçü isola rapidamente Di María que, de primeira, atirou para o fundo das redes de Diogo Costa.

Logo a seguir ao golo benfiquista, Sérgio Conceição mexeu nos dragões: entraram Romário Baró e Toni Martínez para os lugares de Eustáquio e Namaso.

Aos 68 minutos, as águias dobraram a vantagem. Nova perda de bola dos dragões, Rafa serviu Musa, que, na frente de Diogo Costa, fez o segundo golo das águias.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Ristic, João Neves, Kökçü, Di María, Aursnes, João Mário e Rafa.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Taremi e Namaso.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Morato, Jurásek, João Victor, Florentino, Chiquinho, Schjelderup, Tengstedt e Musa.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Nico González, Romário Baró, André Franco, Gonçalo Borges, Fran Navarro e Toni Martínez.