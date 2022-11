Benfica garante apuramento para a final-four da Liga dos Campeões de futsal

© Pedro Rocha / Global Imagens (arquivo)

O Benfica garantiu este sábado a qualificação para a 'final-four' da Liga dos Campeões de futsal ao vencer o Kairat Almaty por 2-1, na terceira jornada do Grupo C da Ronda de Elite, em Almaty, no Cazaquistão.

Ao intervalo, a equipa lusa estava a perder devido a um golo de Akbalikov, aos seis minutos, mas os 'encarnados' deram a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Rómulo, aos 24, e Arthur, aos 39.

Com este resultado, o Benfica venceu o grupo, com sete pontos, e garantiu o apuramento para a 'final-four' da 'Champions', com o Chrudim a ficar em segundo, com cinco pontos, o St. Andrews em terceiro, com dois, e o Kairat em último, com apenas um.