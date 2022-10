Por Rui Oliveira Costa 29 Outubro, 2022 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Os dois primeiros foram para a pintura e os outros três para fechar o jogo. O Benfica goleou o GD Chaves por 5-0 e aumentou ainda mais a vantagem na liderança da Liga.

Depois de o FC Porto ter escorregado nos Açores, as águias entraram empenhadas em evitar surpresas. David Neres, Grimaldo, Gonçalo Ramos, Musa e Rafa fizeram os golos da partida.

As águias entraram com tudo e aos dois minutos abriram o marcador. David Neres conduziu da direita para o meio e, de fora da área, atirou ao ângulo da baliza de Paulo Vítor. Golaço na Luz.

O Benfica, se calhar motivado com o empate do FC Porto, quis decidir depressa e bem. Livre à entrada da área para Grimaldo e o espanhol fez a bola sobrevoar por cima da barreira e embater com estrondo no fundo das redes do GD Chaves. Dez minutos que já valem o bilhete na Luz.

Mesmo com o 2-0 no resultado, os encarnados não relaxavam. Rafa, Grimaldo, João Mário e David Neres construíam várias jogadas perigosas, mas a finalização não estava a sair, com vários remates a esbarrarem em pernas adversárias.

Os primeiros sinais de vida dos transmontanos surgiram aos 33 minutos. Primeiro foi João Mendes, de fora da área, a rematar para uma defesa segura de Vlachodimos e, a seguir, o guarda-redes brilhou mesmo com uma grande defesa, depois de Enzo cometer um erro e isolar Héctor Hernández.

Pouco depois, Bah também faz um mau passe para um novo desperdício flaviense. Mas se o GD Chaves crescia, Gonçalo Ramos matou todas as intenções. Aursnes cruza rasteiro da direita, Paulo Vítor não consegue afastar e Gonçalo Ramos, à segunda, encosta para o 3-0.

A partida chegou ao intervalo com uma vantagem benfiquista tranquila.

O Benfica voltou para a segunda parte com o mesmo brilho na primeira. Grande jogada coletiva pela direita, a bola chega a Enzo Fernández na entrada da área e o argentino coloca a bola no fundo da baliza. No entanto, o VAR verificou e encontrou um fora de jogo.

Depois disso o jogo acalmou, ainda que o Benfica continuasse a ter várias oportunidades de golo, até porque o GD Chaves tentava subir no terreno e ir atrás do resultado.

Aos 81 minutos, o quarto chegou para ficar. Musa isola-se dentro da grande área e atira para o fundo da baliza flaviense.

E para fechar, no último lance da partida, Gilberto faz um grande remate que é parado pela trave. No entanto, Rafa aparece para a recarga e não desilude: 5-0 e fim do jogo na Luz.

Com esta vitória, o Benfica soma mais três pontos, aumentando a vantagem sobre o FC Porto na Liga.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Ausnses, Enzo Fernández; David Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do GD Chaves: Paulo Vítor; João Correia, Steven Vitória, Nélson Monte e João Queirós; João Mendes, Guima e João Teixeira; Jonny Arriba, Héctor Hernández e Abass.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, João Victor e Florentino.

Suplentes do GD Chaves: Rodrigo, Luther Singh, Euller, Juninho, Edu, Ponck, Morim, Benny e Jô Batista.