O Benfica recebe o Gil Vicente no Estádio da Luz, em encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Sem poder contar com Darwin, ao serviço da seleção uruguaia, e sem Yaremchuk, com uma lesão no olho direito, Nelson Veríssimo optou por Gonçalo Ramos na frente de ataque encarnada, apoiado por Everton e Diogo Gonçalves. Do outro lado do campo, no ataque do Gil Vicente, estava um recém-colchonero: Samuel Lino, que se transfere para o Atlético Madrid no verão.

Logo nos primeiros minutos da partida, golo anulado ao Benfica. Livre batido na direita por Grimaldo, Otamendi introduz a bola na baliza, mas o árbitro marca falta de Vertonghen sobre um defesa gilista.

O Gil Vicente responde e da melhor maneira aos 11 minutos. Contra-ataque da equipa de Barcelos, Samuel Lino combina com Pedrinho, tira Vertonghen do caminho e remata para o fundo da baliza de Vlachodimos.

A equipa barcelense continua a ser mais perigosa. Primeiro, um cruzamento Léautey foi desviado por Vlachodimos na pequena área e, depois, o mesmo Léautey remata de longe à figura de Vlachodimos.

Num primeiro momento de perigo do Benfica após o golo, Gonçalo Ramos aparece isolado e cai na área, mas é assinalado fora de jogo. Logo a seguir, Gonçalo Ramos volta a aparecer em boa posição, mas o chapéu a Andrew sai ao lado.

Os centrais estiveram muito perto do golo para o Benfica. Primeiro é Vertonghen que remata para defesa de Andrew para canto. A seguir, Otamendi tenta rematar, mas acaba por fazer falta.

O Gil Vicente volta a ameaçar aos 40 minutos. Livre batido na direita, a bola sobra para Talocha, mas o remate acaba defendido por Vlachodimos.

O jogo chega ao intervalo com o Gil Vicente em vantagem. O Benfica nunca conseguiu controlar a partida e os barcelenses aproveitaram para ficar em vantagem no marcador.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Paulo Bernardo, Weigl e Meité; Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos e Everton.

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes e Talocha; Fujimoto, Aburjania e Pedrinho; Léautey, Fran Navarro e Samuel Lino.

A equipa orientada por Nélson Veríssimo, que vem de uma derrota com o Sporting (2-1), na final da Taça da Liga, procura não perder terreno para o líder, o FC Porto, que no domingo venceu o seu jogo da mesma jornada, frente ao Marítimo.

O Gil Vicente, orientado por Ricardo Soares, segue em quinto lugar no campeonato e nos últimos oito encontros só perdeu com o Sporting, em Barcelos, por 3-0.

Suplentes do Benfica: Hélton, João Mário, Pizzi, Lázaro, Radonjic, Rafa, Henrique Araújo, Taarabt e Morato

Suplentes do Gil Vicente: Brian, Diogo Silva, Hackman, Bilel, Boubacar, Calero, Jean Irmer, Henrique Gomes, Matheus Bueno